Ciro\' Marina, i Carabinieri smantellano una produzione di marijuana

CIRO' MARINA, 22 APRILE 2017 - Aveva allestito una serra botanica professionale per produrre marijuana ma non è riuscito a sfuggire ai controlli dei Carabinieri. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cirò Marina hanno individuato, questa mattina, un laboratorio clandestino costruito all'interno di un magazzino.

Il proprietario, un quarantacinquenne di Cirò Marina, è stato trovato in possesso di 609 grammi di sostanza stupefacente, 20 semi di cannabis indica pronti per essere impiantati e due bilancini di precisione.

L'attenzione degli investigatori è stata attirata da alcuni movimenti sospetti e l'individuazione di consumatori abituali nella zona. Le indagini hanno permesso di individuare il luogo dello spaccio e di far scattare l'operazione dei Carabinieri.

In prima battuta è stato perquisito l'appartamento dell'uomo, che è risultato pulito. Le perquisizioni si sono estese, poi, ad un garage ed un magazzino. Sebbene il garage non contenesse nulla di utile all'indagine, nel magazzino i militari hanno trovato un vero e proprio laboratorio botanico professionale dotato di un sistema di isolamento termico, illuminazione, lampade di calore, timer di attivazione e di ricircolo dell'aria.

Il laboratorio ospitava 30 piante in via di maturazione e, durante la perquisizione, sono stati trovati anche 609 grammi di marijuana, 20 semi, strumenti e prodotti chimici per la coltivazione e due bilancini di precisione.

L'uomo, attualmente, è in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria di Crotone.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it