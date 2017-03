CIS della Calabria Ecco il programma Marzo 2017

Giovedì 2 Marzo 2017 – Ore 18.00 - Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Ciclo “Cinema e …” - Sezione “Leopoldo Trieste” OMAGGIO A HUMPHREY BOGART A sessant’anni della sua scomparsa Video proiezione a cura del Prof. Nicola Petrolino – Esperto e critico di cinema - Responsabile

sezione Cinema e Componente del Comitato Scientifico del CIS

Lunedì 6 Marzo 2017 - Ore 16.45 - Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria

Ciclo di Storia

IL MEZZOGIORNO D’ITALIA IN ETA’ ARAGONESE

Relatore: Chiar.mo Prof. Giuseppe Caridi – Ordinario di Storia Moderna dell’Università di Messina

Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria

Mercoledì 8 Marzo 2017 - Ore 16.45 - Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria

Ciclo “Invito alla bellezza”

DONNE E AMORI AL TEMPO DELL’IMPRESSIONISMO – Con video proiezione

Conversazione del dott. Salvatore Timpano - Studioso d’arte - Componente del Comitato Scientifico del CIS

Giovedì 9 Marzo 2017 – Ore 18.00 - Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

“LE BELLISSIME”

Video racconto del cammino della donna italiana nel XX secolo attraverso documenti storici dell’Archivio Luce, sequenze di film, canzoni popolari

A cura del Prof. Nicola Petrolino – Esperto e critico di cinema – Responsabile sezione Cinema e Componente del Comitato Scientifico del CIS

Mercoledì 15 Marzo 2017 - Ore 16.45 - Biblioteca comunale “De Nava” SEDE CENTRALE di R. C.

Nel centenario della rivoluzione russa (1917 – 2017)

Tavola rotonda di Filosofia - LA RIVOLUZIONE RUSSA E MARX

Intervengono: Dott. Franco Iaria (Scienze politiche) - Prof.ssa Francesca Saffioti (Docente di Filosofia) Prof.ssa Emilia Serranò (Già docente di Filosofia)

Modera: Prof. Gianfranco Cordì (Docente. di Filosofia)



Giovedì 16 Marzo 2017 – Ore 18.00 - Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

READING DI LETTURA

Poeti, scrittori e artisti presenti potranno leggere o commentare proprie composizioni o di altri autori

Intervento musicale degli allievi della Scuola di musica “G. Verdi” di Reggio Calabria diretta dal Maestro Sergio Romeo - Modera: Prof.ssa Caterina Silipo – Scrittrice - poetessa

Lunedì 20 Marzo 2017 - Ore 16.45 - Biblioteca comunale “De Nava” SEDE CENTRALE di Reggio Calabria

Presentazione libro “SONETTI DI FOSSATO” di Domenico Salvatore – Edizioni UTE-TEL-B

Relatore: Prof. Domenico Rodà – Rettore del Convitto “Pasquale Galluppi” di Catanzaro

Sarà presente l’Autore

Mercoledì 22 Marzo 2017 - Ore 16.45 - Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria

"I PRINCIPI DI SEPARAZIONE TRA POTERI, NUOVI ARGOMENTI"

Relatori: Dott. Ottavio Sferlazza - Procuratore della Repubblica di Palmi

Prof. Daniele Cananzi - Associato di Filosofia del Diritto - Università “La Sapienza” Roma e Università Mediterranea di Reggio Calabria - Componente del Comitato Scientifico del CIS

Giovedì 23 Marzo 2017 – Ore 18.00 - Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Ciclo di Letteratura Mondiale di Lingua Inglese

“FURORE” di John Steinbeck – Con video proiezione

Ciclo curato dalla Prof.ssa Maria Quattrone - Già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di R. C. Componente del Comitato Scientifico del CIS

Relatrice: Prof.ssa Silvana Comi - Docente di Lingua e Letteratura Inglese nelle scuole secondarie superiori

Venerdì 24 Marzo 2017 - ore 17.30 - Sala delle conferenze della Residenza di merito dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Via Roma, 8 - Reggio Calabria

Organizzato dal Laboratorio CROSS - Dipartimento PAU, Università Mediterranea di Reggio Calabria in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per la Calabria e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria - CIS - “La Calabria moderna”

Saluto: Prof.ssa Francesca Martorano – Direttore del Dipartimento PAU – Università Mediterranea di R. C.

Introduce: Prof.ssa Francesca Passalacqua – Docente di Storia dell’Architettura Moderna – Università Mediterranea di R. C. - Relatore: Prof. Mario Panarello – Storico dell’arte

Lunedì 27 Marzo 2017 - Ore 16.00 – UNIVERSITA’ PER STRANIERI “D. Alighieri” – Reggio Calabria

Centro Internazionale Scrittori della Calabria- CIS in collaborazione con il Centro di Ricerca di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali “Enzo Silvestre” dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria (UNISTRADA)

Tavola rotonda – Conversazione sul libro “TEMI E RIFLESSIONI SUL DIRITTO NELLA PROSPETTIVA CULTURALE DELL’ISLAM” – A. VV.

Intervengono: Chiar.mo Prof. Antonio Del Pozzo – Prof. Ordinario di Economia Aziendale Università di Messina

Prof. Antonino Gatto – Già Prof. Di Economia Applicata – Università di Messina

Prof.ssa Elisa Vermiglio – Docente di Storia Medievale - UNISTRADA di RC

Prof. Antonino Monorchio - Professore di Psicologia Sociale - UNISTRADA di RC

Prof. Hassan Ezzat – Docente di Lingua e Letteratura Araba - UNISTRADA di RC e Università di Catania

Prof. Renato Rolli – Prof. Associato di Diritto Amministrativo – Università della Calabria

Prof. Diego D’Amico – Dott. di Ricerca – Università della Calabria

Prof. Domenico Siclari – Professore Associato di Diritto Amministrativo - UNISTRADA di RC

Mercoledì 29 Marzo 2017 - Ore 16.45 - Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria

Tavola rotonda

SECONDA GUERRA MONDIALE: PERCHE’ GLI ALLEATI NON INTERVENNERO PER FERMARE LO STERMINIO DEGLI EBREI?

Interverranno studiosi di storia contemporanea

Modererà: Avv. Giuseppe Verdirame - Direttore Scientifico - Istituto Europeo Studi Politici

Giovedì 30 Marzo 2017 - Ore 16.45 - Università per Stranieri “D. Alighieri” - Reggio Calabria

Centro Internazionale Scrittori della Calabria congiuntamente con il Rhegium Julii e con la collaborazione del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne – Università di Messina

Presentano il romanzo

LA CASA DI PIETRA di Emma Luppino Manes

Saluti: Chiar.mo Prof. Salvatore Berlingò - Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di R. C.

Dott. Giuseppe Bova – Presidente dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria

Prof.ssa Mafalda Pollidori – Direttivo del Rhegium Julii

Relatrice: Chiar.ma Prof. Paola Radici Colace, Professore Ordinario di Filologia Classica-Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne- Università di Messina, Presidente Onorario del CIS

Sarà presente l’Autrice Chiar.ma Prof.ssa Emma Luppino Manes – Già Ordinario di Storia Greca – Università di Chieti

Conduce: Dott.ssa Loreley Rosita Borruto – Presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria - CIS

Venerdì 31 Marzo 2017 - Ore 16.45 - Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria

Nella ricorrenza dei 70 anni dalla nascita della Repubblica italiana

Ciclo di conferenze sul tema “I Presidenti della Repubblica dalle origini ai giorni nostri”

Quinto incontro -“La Presidenza incompiuta di Antonio Segni”

Relatore: Prof. Tito Lucrezio Rizzo - Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza - Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Componente del Comitato Scientifico del CIS