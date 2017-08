Cittanova, tre rivenditori di auto arrestati per riciclaggio

CITTANOVA, 30 AGOSTO 2017 - I Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Taurianova - in collaborazione con i militari delle Stazioni di Cittanova, Taurianova e Molochio - hanno arrestato tre rivenditori di auto di Cittanova, due di 35 e uno di 34 anni, per riciclaggio in concorso.

I militari hanno notato che un'Audi Q5 guidata da uno dei tre uomini coinvolti, risultata rubata a Taurianova pochi giorni prima, si stava recando in un garage di Cittanova per cambiare la targa alla vettura, seguita da un'altra vettura con a bordo gli altri due rivenditori,

L'immediato intervento dei militari dell'Arma ha consentito di bloccare e arrestare in flagranza di reato i tre uomini, e di eseguire una perquisizione domiciliare e locale.

In questo modo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato svariati effetti personali trafugati nel corso del furto in un'abitazione a Taurianova, dove era stata rubata l'Audi.

Sequestrate anche 10 targhe di autovetture, svariate carte di circolazione rubate, 2 gps installati dalle compagnie assicurative a bordo delle auto. Inoltre sono state rinvenute anche 31 sedie, 13 termosifoni, 1 caldaia, 5 centraline di impianti di videosorveglianza e svariati altri arredi, tutti oggetto del furto perpetrato il 28 febbraio scorso presso il Centro Polifunzionale Comunale di Taurianova (Rc).

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti presso la locale Casa Circondariale su disposizione della Procura di Palmi.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it