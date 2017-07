Civitavecchia: due detenuti evadono dal carcere

CIVITAVECCHIA, 30 LUGLIO - Stamani due detenuti sono evasi dal ‘nuovo complesso’ della casa circondariale di Civitavecchia.

Si tratterebbe di due persone di origine albanese. Stando a quanto riferito all’Ansa dal segretario della Uilpa penitenziaria Angelo Urso, i due detenuti si sarebbero dileguati dai cortili di passeggio da dove avrebbero scavalcato le recinzioni e poi si sarebbero arrampicati sul muro di cinta dandosi alla fuga.

Il sistema anti scavalcamento avrebbe fatto scattare immediatamente l'allarme e il personale sarebbe prontamente intervenuto avviando le ricerche degli evasi. Al momento, le ricerche coadiuvate dall’ausilio di un elicottero sarebbero focalizzate sul territorio circostante.

Così il sindacalista e segretario generale Urso: "Il caso di duplice evasione che si è registrato a Civitavecchia è l'ennesimo segnale che il sistema carcerario fa acqua da tutte le parti e che è urgente un'inversione di marcia". Poi continua:

"La Uilpa chiede da tempo di proclamare lo stato di emergenza delle carceri, per avviare una seria riflessione e cercare soluzioni reali ai problemi del settore, a cominciare dalla carenza di personale e risorse. Non si può pensare solo alla rieducazione e al trattamento dei detenuti trascurando la sicurezza. Al contrario, bisogna aver chiaro che non può esserci reinserimento sociale senza sicurezza nelle carceri".

