Clamoroso a Pescara: esonerato Massimo Oddo

PESCARA, 14 FEBBRAIO - Clamoroso ribaltone, dopo le presunte dimissioni e la riconferma sulla panchina della squadra abruzzese, la società ha appena comunicato con una nota che Massimo Oddo è stato sollevato dall'incarico di allenatore.

La decisione ha fatto seguito ad un incontro tra il presidente Sebastiani, l'ormai ex mister ed il direttore sportivo Luca Leone, e riguarda sia Oddo che il suo vice, Marcello Donatelli. La speranza è di "responsabilizzare l'attuale gruppo di calciatori perchè non si ripetano più prestazioni come quelle offerte".

La società ha, come di rito, ringraziato l'allenatore per il lavoro svolto ed a comunicato che nelle prossime ore verranno prese le decisioni relative alla guida tecnica. In attesa di aggiornamenti, le prossime sedute saranno dirette da Luciano Zauri.

Il Pescara ad oggi è ultimo in campionato, con appena 9 punti conquistati in 24 giornate.

Paolo Fernandes



Foto: skysport