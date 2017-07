Clamoroso Cassano: il barese prima pensa al ritiro poi fa marcia indietro

VERONA, 18 LUGLIO - Antonio Cassano ha deciso di lasciare l’Hellas Verona e il calcio giocato, anzi no. Con un dribbling, in perfetto stile Cassano, il campione di Bari Vecchia spiazza tutti nel giro di poche ore annunciando di voler rimanere al Verona onorando il contratto firmato solo pochi giorni fa. FantAntonio fa dunque marcia indietro, visto che nella tarda mattinata di oggi sembrava ormai certo un suo clamoroso divorzio dai gialloblu, che avrebbe significato l’addio al calcio giocato.

I motivi che lo avrebbero spinto a questa clamorosa decisione erano di carattere familiare. Troppa la nostalgia di Genova, visto che né la moglie, Carolina Marcialis, né i figli Christopher e Lionel lo seguiranno a Verona. "Sono un marito e un papà, ho dei figli e anche per rispetto a loro le farò vedere come sono cambiato", aveva dichiarato Cassano prima della firma con il Verona.

Alle 16 l’annuncio ufficiale in conferenza stampa, con il quale Cassano fa marcia indietro: "Voglio comunicare la mia scelta. Ho parlato stamattina, ho avuto un momento di debolezza, ma la mia volontà è di continuare a giocare. A volte faccio scelte sbagliate, di pancia, ma io questa scommessa la voglio vincere. Stamattina stavo sbagliando per l’ennesima volta, sono convinto che riuscirò a vincere la mia scommessa. Non smetto, vado avanti". Rimane viva, quindi, la possibilità di rivedere all’opera il duo Cassano–Pazzini, che aveva fatto sognare i tifosi della Sampdoria con una storica qualificazione ai preliminari di Champions League.

Il dietrofront, che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti gli amanti del calcio, arriva a 24 ore dall’annuncio di Francesco Totti, che in un’intervista esclusiva a Roma Tv ha finalmente svelato il suo futuro: "Il 28 maggio è finita la mia parte della vita fa calciatore e ne inizia un'altra da dirigente, sperando di fare quello che ho fatto sul campo verde".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine corrieredelveneto)