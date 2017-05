Clamoroso Inter: esonerato Stefano Pioli. Fatale l\'ultima sconfitta contro il Genoa

MILANO, 9 MAGGIO - Clamorosa svolta in serata in casa Inter. Con un comunicato a sopresa la società nerazzurra ha annunciato l'esonero di Stefano Pioli, a tre giornate dalla fine del campionato. Le voci su un addio a fine stagione si rincorrevano da giorni, con i nomi di Spalletti, Simeone e Conte sempre più insistenti. A questo punto resta da capire chi sarà il tecnico che nella prossima stagione avrà il compito di riportare i nerazzurri a lottare per traguardi importanti. Per le ultime tre giornate la squadra è affidata al tecnico della Primavera, Stefano Vecchi, che proverà a chiudere al meglio questa questo campionato.

"F.C. Internazionale Milano comunica di aver sollevato l'allenatore Stefano Pioli ed il suo staff tecnico dalla guida della prima squadra. L'Inter ringrazia Stefano ed i suoi collaboratori per la dedizione ed il duro lavoro svolto per il Club durante gli ultimi sei mesi di quella che si è rivelata una stagione difficile.

L'attuale tecnico della Primavera, Stefano Vecchi, è stato incaricato della gestione della prima squadra con effetto immediato e per le tre partite stagionali ancora da giocare. La società inizierà fin da ora a lavorare in vista della prossima stagione sportiva".



Giuseppe Sanzi

(fonte immagine calciomercato.com)