Clamoroso Totti: il capitano della Roma conferma l\'addio ai giallorossi ma non non al calcio giocato

ROMA, 25 MAGGIO - Domenica sarà l’addio al calcio di Francesco Totti. Anzi no. La clamorosa decisione arriva da parte del capitano della Roma in persona. Con un post sulla sua pagina Facebook, il numero dieci giallorosso ha infatti ha deciso di rompere il silenzio che lo ha accompagnato nelle ultime settimana e come sempre non è banale. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, che smentisce, di fatto, tutte le dichiarazioni precedenti dei diretti interessati.

Negli ultimi giorni, sia il nuovo ds Monchi ("A Roma Totti è un idolo, domenica dirà addio alla carriera da calciatore contro il Genoa e vedremo quale sarà il suo futuro. Ha tanta esperienza"), che l’ad Gandini (Quello che Francesco ha dato alla società con la sua carriera continuerà in altre forme: il binomio Totti-As Roma continuerà ad essere con noi.), avevano ribadito che il futuro del capitano sarebbe stato quello da dirigente lasciavano ben poche interpretazioni.

Dunque quale futuro si prospetta per Francesco Totti? Sempre più insistenti si erano fatte le voci di un suo approdo nel campionato americano, per giocare nella squadra dell’amico-rivale Alessandro Nesta. "Roma-Genoa, domenica 28 maggio 2017, l’ultima volta in cui potrò indossare la maglia della Roma", scrive Totti aprendo più di uno spiraglio sul suo futuro lontano dalla Capitale.



Giuseppe Sanzi

(fonte immagine forzaroma.info)