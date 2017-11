Classifica qualità della vita nelle città italiane, Belluno al primo posto

ROMA, 28 NOVEMBRE - La ventottesima edizione della classifica del Sole 24 Ore effettuata sulla qualità della vita di 110 province italiane ha proclamato vincitrice la città di Belluno, seguita da Aosta – che perde così la prima posizione – e Sondrio.

Agli ultimi posti troviamo invece Reggio Calabria, Taranto e infine all’ultimo posto la città di Caserta. Emergono anche quest’anno dati rilevanti sulla condizione del Paese, come il profondo divario tra le città del Nord e del Sud e il periodo di difficoltà delle grandi città italiane.

La classifica viene effettuata misurando i dati rilevanti su ricchezza, consumi, lavoro, ambiente e servizi, demografia, giustizia, sicurezza e cultura.

Da quest’anno inoltre sono stati inseriti altri innovativi criteri di valutazione, come gli acquisti online, il gap retributivo di genere, gli anni di studio degli over 25, la spesa in farmaci, il consumo di suolo e l’ indice di litigiosità nei tribunali.

Federico Ferro

fonte immagine ilfattoquotidiano.it