Claudio Cangialosi all’Antica Tonnara Bordonaro di Palermo. Un evento internazionale a cura del “Centro d’arte Raffaello”

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Una performance esclusiva, che ha dato il via alla programmazione di eventi culturali all’Antica Tonnara Bordonaro di Palermo e alla rassegna estiva del “Centro d’arte Raffaello” nella struttura che sorge nella borgata marinara di Vergine Maria.

L’esibizione dell’artista Claudio Cangialosi ha rappresentato un momento di grande emozione per il pubblico, che ha particolarmente apprezzato le nuove opere pittoriche del talento palermitano, tra i nomi più significativi e internazionali della galleria guidata dalla dottoressa Sabrina Di Gesaro.

L’appuntamento all’Antica Tonnara Bordonaro, entrata nel novero dei luoghi del FAI, ha costituito infatti l’occasione per presentare in anteprima l’ultima collezione pittorica dal titolo “Inner Child”, un progetto potente e introspettivo, concepito come esplorazione del subconscio e riconnessione con il proprio bambino interiore.

La sintesi di un percorso che unisce gesto, corpo e materia e una tappa significativa della carriera di Claudio Cangialosi, costruita tra Germania, Belgio e Italia.

L’artista è attualmente impegnato in una tournée estiva che si snoderà tra Hong Kong, Bucarest e altre capitali estere: l’appuntamento a Palermo si è tenuto in esclusiva, infatti, per il “Centro d’arte Raffaello”.

L’evento dedicato al danzatore, coreografo e pittore, è stato introdotto dal curatore della rassegna estiva della galleria, il critico d’arte Massimiliano Reggiani, che ha illustrato il valore del progetto nell’ambito delle attività del “Centro d’arte Raffaello”, di cui Claudio Cangialosi è, appunto, uno degli artisti rappresentati.

La sinergia tra la Tonnara del Gruppo Zaharaziz e la galleria si ripropone dunque per il secondo anno consecutivo, dopo i consensi e il successo registrati nell’estate del 2024.

La performance dal vivo, caratterizzata dalla fusione tra danza e pittura, si è conclusa con la realizzazione di un’opera sotto gli occhi del pubblico, in un dialogo continuo tra il movimento e il segno.

Alla serata immersiva hanno preso parte la giornalista Marianna La Barbera che ha rivolto a Claudio Cangialosi alcune domande in merito al suo percorso artistico e il direttore artistico della galleria Sabrina Di Gesaro, a cui sono state affidate le conclusioni.