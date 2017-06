Clima, le Hawaii sfidano Trump e si allineano all\'accordo di Parigi

NAPOLI, 8 GIUGNO – Anche le Hawaii si sono unite al coro degli Stati americani che intendono proseguire nell’attuazione di politiche rispettose degli obiettivi fissati dall’accordo di Parigi per il clima, nonostante il ritiro annunciato dal presidente Trump.

Lo stato isolano ha infatti appena adottato una legge che prevede la documentazione dell’innalzamento del livello del mare e l’implementazione di politiche per la riduzione di gas serra.

Il Governatore David Ige ha così commentato la scelta: “Le Hawaii sono il primo Stato ad emanare atti legislativi che attuano parte dell’accordo sul clima, anche perché proprio le isole stanno subendo in prima persona l’impatto dei cambiamenti climatici".

Il riferimento è chiaramente al costante innalzarsi delle maree, al fenomeno dello sbiancamento dei coralli e dell’erosione delle coste, ed alla continua riduzione della biodiversità.

Honolulu non è tuttavia sola nella scelta di rispettare gli accordi di Parigi. Almeno un’altra decina di Stati americani hanno infatti sottoscritto impegni per adottare programmi di riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso di combustibili fossili.

Non solo il settore energetico, ma anche quello agricolo sarà interessato dai provvedimenti di Ige, che ha infatti appena firmato un disegno di legge per la riduzione delle emissioni nell’agricoltura.

Nonostante il recente annuncio, ad ogni modo, l'uscita degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi non potrà essere perfezionata prima del 2020, anno in cui scadrà il triennio di vincolo per gli stati firmatari a non sottrarsi dagli impegni assunti.

Paolo Fernandes

Foto: washingtontimes.com