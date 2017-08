Club Organizzati: Tutto sul progetto #LUesseSeiTu

CATANZARO 12 AGOSTO - Il responsabile del tifo organizzato del Catanzaro Calcio, Gianluigi Mardente, al fine di conoscere e avere una mappatura dei club esistenti con regolare statuto sull’intero territorio nazionale, invita i presidenti dei club costituiti con regolare statuto e registrazione all’Ufficio delle Entrate a inoltrare una mail a tifosi@uscatanzaro1929.com con il nome del club e in allegato lo statuto e il numero di cellulare del presidente del sodalizio. Si invitano inoltre tutti tifosi che hanno intenzione di fondare un nuovo club a inoltrare una richiesta allo stesso indirizzo mail per conoscere le modalità di costituzione. In itinere un progetto da parte della società che intende avvicinare i club che vorranno aderire ad una sorta di affiliazione con il Catanzaro Calcio.

“L’intento – fa sapere Gianluigi Mardente - è quello di riportare i colori giallorossi al “centro del villaggio” aprendo un dialogo con la tifoseria e diffondendo la storia del Catanzaro. La speranza è che entrando nei cuori, nella case, nelle scuole, nei club, negli ospedali e addirittura nelle carceri il Catanzaro sia un momento di unione e aggregazione sociale che parte da una passione comune. Abbiamo necessità di sapere quanti club esistono in Calabria e nel mondo a sostegno del Catanzaro e quanti di loro sono regolarmente costituiti. Un lavoro che darebbe il senso dell’importanza di questa squadra sul territorio. Da questo vorremmo partire per creare nuovi club. In queste settimane diversi tifosi si sono già attivati e due nuovi club stanno per costituirsi: “Catanzaro Club Piemonte” e “Club Danilo Orlando”, in memoria di un ragazzo scomparso che teneva molto alle aquile”.I tifosi troveranno sul sito ufficiale (www.uscatanzaro1929.com) uno spazio in cui potranno ricevere tutte le informazioni per costituire un nuovo club e l’affiliazione al progetto #LUesseSeiTu, illustrato sul sito stesso. I club già costituiti possono scaricare il modello di adesione e inviare l’allegato a tifosi@uscatanzaro1929.com.