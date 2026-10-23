Cobolli avanza a Lione: rimonta vincente su Nakashima e semifinale conquistata

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Flavio Cobolli continua a brillare sul circuito ATP. Il tennista romano ha staccato il pass per la semifinale del torneo di Lione, ATP 250 sulla terra rossa francese, dopo una battaglia intensa contro lo statunitense Brendon Nakashima, superato in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4.

Una rimonta di carattere

Dopo un primo set complicato, perso 6-4, Cobolli ha saputo cambiare marcia. Nel secondo parziale il tennista azzurro ha alzato il livello del proprio tennis, trovando maggiore incisività con il servizio e solidità negli scambi da fondo campo. Il 6-4 in suo favore ha riaperto la partita, trascinando il match al terzo set.

Nel set decisivo Cobolli ha mantenuto la concentrazione nei momenti cruciali, strappando il break decisivo e chiudendo con un altro 6-4. Una prestazione che conferma la crescita del giovane tennista italiano, sempre più protagonista nel circuito maggiore.

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Prossimo avversario: Musetti o Van Assche

In semifinale Cobolli affronterà il vincente del quarto di finale tra Lorenzo Musetti e il francese Luca Van Assche. Un possibile derby italiano che accenderebbe ancora di più l'interesse degli appassionati, ma servirà prima attendere l'esito dell'altra sfida.

Il torneo di Lione rappresenta un banco di prova importante in vista del Roland Garros, secondo Slam stagionale in programma a Parigi. Per Cobolli si tratta di un ulteriore passo avanti in una stagione che lo sta vedendo crescere partita dopo partita, con la semifinale francese che vale punti preziosi per il ranking ATP.