Cocaina e munizioni in camera da letto, arrestato un uomo nel Cosentino

TRENTA, 16 APRILE 2018 - I Carabinieri di Pedace hanno tratto in arresto A.S., un quarantenne commerciante porta a porta di bombole di gas di Trenta, che nascondeva in casa ingenti quantità di droga, munizioni e circa 45.000 euro in contanti.

Insospettiti dai traffici dell'uomo, i militari hanno prima effettuato una perquisizione al magazzino utilizzato dall'uomo quale deposito di bombole di gas spostandosi, poi, nella sua abitazione di Casole Bruzio.

Qui, il quarantenne ha perso la calma che era riuscito a mantenere nel corso della perquisizione del magazzino, palesando proprio nervosismo con i gesti e le parole.

Con la speranza di sottrarso ad ulteriori approfondimenti, l'uomo ha consegnato spontaneamente ai militari una busta di cellophane contenente un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish di circa 80 grammi.

I militari, insospettiti dal ritrovamento di numerosi oggetti utili al confezionamento in diversi punti dell'abitazione, hanno proseguito la perquisizione con l'ausilio del cane antidroga Akim.

Abilmente occultata nel doppio fondo di un armadio guardaroba a muro della camera da letto, i Carabinieri sono riusciti a trovare oltre mezzo chilogrammo di cocaina, accuratamente confezionato sottovuoto, e una scatola da scarpe contenente denaro contante per alcune decine di migliaia di euro.

Proseguendo nelle operazioni, è stata rinvenuta, nel cassetto di un mobile al piano seminterrato della palazzina, una cartuccera con 35 colpi cal. 7,62 traccianti, utilizzabili per diverse tipologie di armi da guerra come AK-47 Kalashnikov e MG 42/59.

In totale sono stati sequestrati: 556 grammi di cocaina purissima che, tagliata e venduta al dettaglio, avrebbero fruttato un incasso di circa 75.000 euro; 78 grammi di hashish; 44.550 euro, probabile provento della pregressa attività di spaccio degli stupefacenti; materiale impregnato di entrambe le tipologie di sostanza ed utilizzato per il confezionamento in dosi, tra cui un bilancino, una macchinetta per il confezionamento sottovuoto, diverse posate da cucina, buste e cartine; 35 munizioni da guerra cal. 7,62.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it