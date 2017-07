Codacons. Ferrovie della Calabria "I passeggeri e la città di Catanzaro meritano rispetto"

Inaccettabile il comportamento di Ferrovie della Calabria Il Codacons chiede l’intervento della Regione Calabria

CATANZARO, 13 LUGLIO - Non cenna a placarsi l’indignazione degli utenti delle Ferrovia della Calabria rispetto ad una lagnosa informazione in relazione agli imminenti lavori, necessari “per la sicurezza dei passeggeri”.

Riceviamo tante segnalazioni da parte di Cittadini che si servono delle Ferrovie per muoversi nella città di Catanzaro - sostiene Francesco Di Lieto del Codacons - che lamentano l’assenza di informazioni chiare, nonché la rassicurazione sulle corse sostitutive.

Non è accettabile questo continuo inseguirsi di voci, dicerie, senza che l’azienda prenda una posizione chiara, nel rispetto dei passeggeri.

Molti dei quali - ricorda Di Lieto - sono abbonati e, laddove dovesse registrarsi una interruzione, anche parziale, del servizio, avrebbero il sacrosanto diritto non solo di essere infuriati, ma soprattutto di essere risarciti.

Pensiamo a chi non dispone di un mezzo proprio - incalzano dal Codacons - agli anziani, a chi si reca al lavoro e, pertanto, deve rispettare precisi orari … riteniamo doveroso, oltre che corretto, che questi Cittadini vengano messi nelle condizioni di potersi organizzare per tempo specie se, come si narra, i lavori dovessero iniziare già martedì prossimo.

Si narra perché la confusione è sovrana.

E’ troppo pretendere di conoscere con congruo anticipo i disservizi che ci attendono?

Con questo interrogativo il Codacons ha chiamato in causa la Regione Calabria, affinché intervenga a tutela degli utenti delle Ferrovie della Calabria: “I passeggeri e la città di Catanzaro meritano rispetto”.

Il Codacons nello stigmatizzare il comportamento “omertoso” dell’Azienda chiede, formalmente, che in caso di disservizi legati ai lavori sulla tratta che attraversa la città di Catanzaro, venga assicurata e garantita la massima assistenza ai viaggiatori.

E’ francamente preoccupante questa assenza di informazione che potrebbe portare tantissimi viaggiatori ad attendere, messianicamente, magari sotto il sole cocente, eventuali ed al momento ignote corse sostitutive.

Chiediamo a Ferrovie della Calabria ed all’Assessore ai Trasporti della Regione se i viaggiatori e gli abbonati meritino come unica risposta … “arrangiatevi”.

Sia chiaro - conclude Di Lieto - laddove anche solo un viaggiatore dovesse lamentare un qualsiasi disagio, per non parlare di un malori, non esiteremo un istante ad agire nei confronti dell’Azienda in tutte le opportune sedi.