Coldiretti, 1 pacco di pasta su 3 è fatto con grano straniero

BARI, 9 GIUGNO 2017 - Numerosi agricoltori della Coldiretti hanno protestato, alle banchine del porto di Bari, per lo scarico di un mega cargo contenente grano canadese proprio alla vigilia della campagna di raccolta di quello italiano. Secondo Coldiretti, l'operazione avrebbe un carattere speculativo, finalizzato a far crollare il prezzo del grano nazionale al di sotto dei costi di produzione.

Secondo un'elaborazione dell'organizzazione, un pacco di pasta su tre sarebbe fatto da grano straniero e, ad oggi, non è previsto alcun obbligo di indicazione dell'origine della materia prima usata. La mancanza dell'etichetta di origine non consente ancora - sottolinea la Coldiretti - di conoscere un elemento di scelta determinante per le caratteristiche qualitative, ma impedisce anche ai consumatori di sostenere le realtà produttive nazionale e con esse il lavoro e l'economia nazionale.

Stando alle cifre diffuse dall'organizzazione, sono 2,3 milioni le tonnellate di grano duro arrivate lo scorso anno dall'estero, quasi la metà provenienti proprio dal Canada. La situazione rischia di aggravarsi con l'eventuale entrata in vigore del Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement), che prevede l'azzeramento strutturale dei dazi con il Canada.

Oltre al risvolto economico, i cereali stranieri contengono differenti livelli di pesticidi, in alcuni casi anche a tre volte superiori a quelli nazionali, "a conferma della maggiore qualità e sicurezza del Made in Italy, sulla base del rapporto sul controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti divulgato l'8 giugno 2017 dal Ministero della Salute", dichiara l'organizzazione.

In particolare, alcuni Paesi utilizzano principi attivi vietati in Italia. Proprio in Canada viene usato intensivamente il glifosate, vietato in Italia dal 22 agosto 2016 perchè accusato di essere cancerogeno.

Daniele Basili

immagine da ansa.it