Coldiretti "Accordo CETA" mischia le carte, non è nell'interesse della Calabria

Venerdì 7 aprile p.v. ore 10,00 seminario alla Camera di Commercio di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA 05 APRILE - “La Calabria è riconosciuta come la regione della della biodiversità e quindi siamo nettamente contrari all’accordo CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tra Europa e Canada perché certamente non è nei migliori interessi né dell’Italia che della nostra regione e così come è articolato l’accordo apre all’omologazione dei sapori ed al livellamento verso il basso della qualità dei nostri prodotti agricoli.” Lo ha afferma Pietro Molinaro, presidente di Coldiretti Calabria, aggiungendo comunicando che Venerdì 7 aprile p.v. alle ore 10,00 si terrà nella Camera di Commercio di Reggio Calabria su “Accordo CETA, impatti sull’agroalimentare italiano”.

L’accordo CET approvato dall’Euro Parlamento, continua Molinaro, mischia le carte e crea confusione tra i consumatori perché avranno più difficoltà a distinguere prodotti originali da quelli con nomi simili agli originali e di fantasia che evochino anche una certa italianità. Dobbiamo sventare questo continuo attacco alle nostre produzioni – conferma Coldiretti - le nostre produzioni fondano sulla distintività, qualità e capacità di competere. Con l’Accordo CETA, si favorisce l’omologazione della produzione e il livellamento verso il basso della qualità che porta una competizione basata solo su prezzi bassi che per l’alimentazione significa rischi per l’ambiente e la salute.A perdere sono le nostre eccellenze agroalimentari, gli agricoltori ma anche i cittadini-consumatori tenendo conto che gli standard di produzione canadesi non sono certo equiparabili ai nostri in termini di garanzia per la salute e la qualità. Il seminario di Reggio Calabria organizzato dalla Coldiretti Calabria e Donne Impresa con il Patrocinio della Camera di Commercio moderato dalla Responsabile Donne Impresa Calabria Elvira Leuzzi prevede i saluti del Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, di mons. Giuseppe Fiorini Morosini Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova, di Daniele Perrone Delegato Regionale di Giovani Impresa e del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.Gli interventi specialistici saranno svolti da:Stefano Masini, Responsabile Settore Ambiente, territorio e Consumi Coldiretti Nazionale, Demetrio Naccari Carlizzi, Consulente di Coldiretti Calabria, Vincenzo Pappalardo Comandante dei NAS CZ-VV- Reggio Calabria, Carmen Barbalace Assessore allo Sviluppo Economico e Promozione delle Attività Produttive della Regione Calabria, Nicodemo Oliverio della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Concluderà i lavori, il Presidente di Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro.