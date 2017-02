Coldiretti , un premio per i giovani in agricoltura

CATANZARO, 17 FEBBRAIO 2017 - C'è tempo fino al 31 marzo per partecipare all'Oscar Green, il premio nazionale promosso da Coldiretti Giovani Impresa che quest'anno è arrivato alla undicesima edizione. Il concorso mira a valorizzare le fatiche di quei tanti giovani che hanno scelto di lavorare nel mondo dell'agricoltura.

Negli anni, le imprese dei giovani imprenditori calabresi - riferisce la Coldiretti - hanno dato prova di essere innovative, creative e sostenibili, e sono riuscite ad accedere sempre alla fase finale del concorso, ottenendo anche il primo posto.

"La voglia di agricoltura è tanta - afferma il presidente di Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro - Basti pensare che nel bando regionale del PSR 2014-2020 per l'insediamento dei giovani in agricoltura sono state presentate, oltre 2200 domande: aziende con un sicuro potenziale occupazionale per la nostra Regione; un trend che si consolida - aggiunge - che è la dimostrazione di un accentuato dinamismo nella natalità delle imprese condotte da giovani che naturalmente, vogliono essere più produttive e innovative, rimpiazzando anche quelle meno dinamiche e competitive. Insomma imprese da 10 e lode".

"Le domande di insediamento sul Psr dimostrano che i giovani stanno investendo in agricoltura e siamo sicuri - sottolinea Molinaro - che il risultato sarà quello di aggiungere varietà e dinamismo a un mondo in continua evoluzione. Abbiamo un potenziale a cui attingere fatto di economia locale di capacità di utilizzare l'innovazione per dare lustro alle tradizioni e ai prodotti locali, così come il ruolo dell'imprenditore per la tutela e l'arricchimento del territorio. L'obiettivo di Oscar Green è di scovare le imprese che fanno innovazione".

Il premio si articola in sei categiorie: Impresa Terra - per i nuovi percorsi tecnologici e di comunicazione; Campagna Amica - per la valorizzazione dei prodotti Made in Calabria attraverso il rapporto tra impresa e consumatori; We Green - per le imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile; Fare Rete - per la creazione di reti in grado di massimizzare i vantaggi per aziende e consumatori; Agri-You - per i progetti di agricoltura sociale; Crea - nuova categoria che premia progetti che si distinguono per creatività e innovazione sia di prodotto che di metodo.

