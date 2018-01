Coldiretti: spese per le feste in aumento del 4,4%

ROMA, 6 GENNAIO – Torna la tradizione della calza che viene appesa praticamente da quasi la metà delle famiglie italiane (45%) mentre una minoranza dell’13% preferisce altri regali e gli altri non festeggiano o non hanno bambini in casa.

E’ quanto emerge da una elaborazione Coldiretti/Ixe’ per la Festa dell’Epifania che ben 2,5 milioni di italiani hanno scelto di trascorrere in vacanza, il 10% in piu’ dello scorso anno: tra le destinazioni prevale la montagna per le abbondanti nevicate di quest’anno mentre le case di proprietà o in affitto risultano l’alloggio preferito seguito dagli alberghi e dall’ agriturismo.

Secondo lo studio Coldiretti, la spinta verso una migliore alimentazione contagia anche la Befana e nella calza tornano insieme ai dolciumi anche fichi e prugne secche, nocciole, noci e soprattutto biscotti fatti in casa. La crescente attenzione alla dieta ha cambiato il contenuto delle calze “appese” al camino: con un terzo dei bambini italiani obesi o in sovrappeso nelle case si tende a sostituire caramelle, cioccolate, gomme da masticare e bon-bon per i bambini “buoni” e carbone dolce per quelli “cattivi”.

Tornano i prodotti naturali a simboleggiare il significato della ricorrenza che, nell’antichità celebrava la morte e la rinascita della natura dopo il solstizio invernale.

Resta dunque forte il richiamo della tradizione anche se – sottolinea la Coldiretti – è cambiato il contenuto delle calze “appese” al camino dalla simpatica vecchietta che in passato ai più “discoli” regalava solo aglio, peperoncino, patate e carbone vero. La tradizionale calza – conclude la Coldiretti – è accompagnata da regali per figli e nipoti per una spesa stimata quest’anno pari a circa 70 euro in aumento del 15%, rivolta pero’ soprattutto ad oggetti utili.

Fonte immagine:netcomradio.com

Alessia Panariello