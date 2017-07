Collegiata di Simeri: Premio Solidarietà domenica 23 luglio

Da un’idea di Don Francesco Cristofaro il prossimo 23 luglio a Simeri la quinta edizione del Premio Solidarietà.



Mancano poche ore e poi al via la quinta edizione del Premio Solidarietà, manifestazione ideata da Don Francesco Cristofaro parroco di Santa Maria in Simeri (CZ) e conduttore radiofonico e televisivo. “Uomini e donne di misericordia” è la tematica scelta per quest’anno in continuazione con il giubileo della misericordia voluto da Papa Francesco. Tra i premiati la giornalista e conduttrice del noto programma record di ascolti “la strada dei miracoli” (Rete quattro) Safiria Leccese che ha raccolto in libro le tante storie della misericordia di Dio verso gli uomini, molte delle quali raccontate anche nel programma. Inoltre Premio Solidarietà a Don Pasqualino di Dio che in tanti sono abituati a seguire si Tv2000 con la coroncina alla Misericordia. Don Pasqualino su volere del Santo Padre ha dato vita a Gela alla casa della Misericordia e oggi su mandato del Pontefice è ambasciatore della Misericordia in tutto il mondo.

Sarà assegnato un Premio ai frati di San Pio da Pietrelcina per aver continuato in questi anni l’opera di misericordia del frate con le stimmate. Sarà presente alla manifestazione il rettore del Santuario di San Giovanni Rotondo fra Francesco Dileo che sabato 22 alle 19 presiederà una Santa Messa proprio nella chiesa matrice di Simeri e incontrerà i tantissimi devoti di San Pio. A questi premi se ne aggiungono altri due: al Kantiere Kairòs, una band cosentina che con la sua musica canta la misericordia e l’amore del Signore, protagonisti con “Un passo oltre” dell’inno ufficiale della prossima marcia francescana il 2 agosto. Infine, ultimo premio andrà a Solid ale beer, micro birrificio artigianale solidale sorto a Catanzaro che ha il merito di aver inserito in questa realtà esclusivamente ragazzi disabili.

Durante la serata, ripresa dalle telecamere di Padre Pio Tv, emittente nazionale, alla cui conduzione viene riconfermata la giornalista Paola Russo, è abbinato un concorso canoro, Una voce per la vita che vedrà esibirsi 10 giovani talenti provenienti da tutta la Calabria e giudicati da una giuria di qualità, presieduta da Gianvito Casadonte (Direttore artistico del Magna Grecia Film Festival) e da una giuria popolare composta dalle varie Associazioni presenti nel territorio. Ancora una volta il Premio è realizzato dalle sapienti mani del maestro orafo Michele Affidato e saranno assegnati, inoltre, un premio della critica realizzato dall’artista Alfredo Piacente e a uno di loro sarà data la possibilità di cantare al concerto di Povia. Tante le presenze, e le sorprese in questa edizione. Appuntamento il prossimo 23 luglio alle ore 21 a Simeri (Cz) tra i ruderi della Collegiata e accolti dall’incantevole castello medievale da poco restaurato. Ingresso gratuito.