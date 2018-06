Colombia: uccisi in un agguato un imprenditore piemontese e la moglie

COLOMBIA, 18 GIUGNO- Roberto Gaiottino, imprenditore edile 44enne di Barbania, nel Canavese, e la moglie Claudia Patricia Zabala Dominguez, 36 anni, sono stati uccisi con 5 coli di pistola all'uscita da un ristorante sull'Avenida Circunvalar de Pereira a Risaralda, in Colombia. L’assassinio è avvenuto la sera del 16 giugno nella citta colombiana di Risaralda, paese d’origine della donna.



Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un vero e proprio agguato. Secondo le testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, insieme alla coppia ci sarebbe stato anche un loro amico colombiano, uscito illeso dall’episodio; i tre sarebbero usciti insieme dal locale per dirigersi verso l’albergo e a questo punto un uomo si sarebbe avvicinato alla coppia per poi esplodere 5 colpi di pistola, due dei quali mirando direttamente alla testa delle vittime. Subito dopo l'omicidio, il killer è scappato a bordo di un'automobile dove lo stava aspettando un complice.



Gaiottino era un imprenditore del Canavese che portava avanti l’attività di costruzioni Mivillaitaliana, impresa nota in tutta la zona. Pare che si trovasse in Colombia per far visita ai parenti della moglie, ma è probabile che dietro la loro permanenza nel paese sudamericano ci fossero anche interessi professionali, dal momento che l’imprenditore stava cercando di allargare gli orizzonti della propria attività anche in Colombia.

Fonte dell'immagine: torinotoday.it

Federica Vetta