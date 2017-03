Color Fest 5. Ecco primi nomi in line-up: Nada + A Toys Orchestra Gazebo Penguins Canova Gomma

E’ tempo di nuovi annunci per il Color Fest.

LAMEZIA TERME 03 MARZO - Con un progetto grafico totalmente rinnovato a cura di due giovani artiste calabresi Annarita Costanzo e Marianna Cortese, l’Associazione Che cosa sono le Nuvole, motore trainante delle attività che portano la firma Color, solleticano i tanti appassionati con i primissimi nomi in line-up per questa V edizione, fissata per il 4-5 agosto, nella suggestiva cornice dell’Abbazia Benedettina di Lamezia Terme, già teatro della fortunata edizione 2016.

L’edizione 2017 del Color Fest, un appuntamento che è diventato negli anni, punto di riferimento importante per i Festival nel Meridione d’Italia, si arrichisce della presenza in cartellone di una delle cantautrici più carismatiche in Italia: Nada.Nada è la musa della musica indipendente italiana, cantautrice molto amata dalla critica e da un pubblico di età ed estrazione diverse. Al Color Fest la vedremo accompagnata da gli A Toys Orchestra, una band con alle spalle una storia solida e prestigiosa.Spazio poi in questa edizione ai Gazebo Penguins, freschi di nuova uscita discografica con l’album Nebbia, un lavoro che esplora territori musicali differenti per la band, uscito a distanza di quattro anni da Raudo.Toccherà infine a due band giovanissime chiudere questi primi annunci: i Canova e i Gomma.I Canova presenteranno il loro album d’esordio per Maciste Dischi Avete ragione tutti, un disco pop indipendente di quelli con i testi schietti che si ficcano in testa, le melodie coinvolgenti e i ritornelloni da braccia in aria.Lo stesso avverà per la band campana Gomma che dal vivo porteranno Toska: un disco che ha dato una scossa sincera di coraggioso e moderno emo-punk, all’attuale scena italiana.Ancora ricca e da svelare il resto della line-up del Festival, che saprà come ogni anno stupire per ricchezza e qualità, miscelando sapientemente concerti, mostre, presentazioni di libri.