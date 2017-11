Colorado, spari in un centro commerciale: tre morti

THORNTON (COLORADO), 2 NOVEMBRE - Sparatoria in un centro commerciale a Thornton, in Colorado. Sono tre i morti nell’assalto a colpi di arma da fuoco avvenuto in un grande magazzino della catena commerciale Walmart, nel sobborgo di circa 120.000 abitanti, a 16 km da Denver. L’allarme è stato lanciato alle 18:30 locali (l’1:30 in Italia): gli aggressori sarebbero due uomini, che sono poi riusciti a dileguarsi. Il Denver Post, citando testimoni sul luogo della sparatoria, sostiene invece che un sospetto sarebbe stato fermato dagli agenti dentro il supermercato. Aaron Stephens, 44, testimone della sparatoria nel supermercato, ha detto di aver visto una persona arrestata dopo l'assalto. Ma la polizia ha smentito che ci sia stato un fermo.

Le prime informazioni arrivate al 911 parlavano di diverse persone a terra, alcune colpite da proiettili. La polizia, accorsa sul posto, ha confermato che ci sono tre vittime. Si tratta di due uomini adulti e di una donna, dapprima rimasta ferita e poi deceduta nell’ospedale dove era stata trasportata in ambulanza. Su Twitter la polizia ha chiesto agli abitanti della cittadina di stare lontano dalla zona interessata dall'incidente. Nessun altro dettaglio sul movente dell'assalto, se non che gli investigatori stanno esaminando le immagini delle videocamere di sorveglianza e stanno interrogando i testimoni. I colpi di arma da fuoco hanno scatenato comunque il panico tra i clienti: alcuni sono fuggiti gridando, altri si sono nascosti chiamando i familiari con il cellulare.

Una donna, al telefono col figlio che si trovava all’interno del centro commerciale, ha raccontato ai media di aver udito almeno una trentina di colpi. La zona è stata circondata dalle forze dell’ordine, coadiuvate anche da squadre della Swat, e c’è stato un rastrellamento all’interno dell’edificio, che è stato evacuato. La polizia ha poi confermato che, dopo circa un’ora dall’allarme, "non c'erano più sparatorie in corso". Le forze dell’ordine hanno parlato di “un crimine non meglio precisato” e resta quindi ancora ignoto il movente dell’assalto. Intanto, è prevista una conferenza stampa nella mattinata, grazie alla quale sarà possibile saperne di più su un episodio dai contorni ancora oscuri, ma che - a due giorni dalla strage di New York ad opera di dell’Isis - fa temere possa trattarsi di un nuovo caso di azione armata dei cosiddetti “lupi solitari” jihadisti.

Claudio Canzone

Fonte foto: quotidiano.net