Colosseo: turista incide nomi dei familiari su un pilastro. Denunciato

ROMA, 11 APRILE - Nuovo atto di vandalismo al Colosseo. Il fatto è accaduto ieri, ma la notizia è stata divulgata solo oggi: un vandalo ha inciso il nome della moglie e della figlia su un pilastro all'interno del Colosseo, durante la visita del monumento.

Il personale della soprintendenza speciale del Colosseo addetto alla sorveglianza, notando la scena, ieri pomeriggio, ha prontamente avvistato i carabinieri della stazione di piazza Dante in servizio su piazza del Colosseo, nell'area davanti l'ingresso pedonale. L'uomo era intento a scrivere, adoperando una moneta da 1 euro, le parole “Ranchid 2017” e “Diana”, cioè i nomi della moglie e della figlia, su una delle pareti di travertino di un pilastro al piano terra del Colosseo, quando è stato colto sul fatto da un addetto alla sorveglianza. Il turista, proveniente dall'Ecuador, di 55 anni, è stato denunciato a piede libero con l'accusa di danneggiamento aggravato su edifici d'interesse storico e artistico. Seguirà il processo penale nel corso del quale la Soprintendenza statale del Mibact, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si costituirà parte civile chiedendo il risarcimento del danno.È attesa la perizia dei restauratori del monumento, già operativi, per quantificare economicamente il danno.

Troppo spesso il Colosseo è oggetto di atti di vandalismo da parte di qualche turista. In passato una visitatrice francese, di 45 anni, è stata fermata mentre incideva con una moneta il proprio nome alla base di un pilastro. La donna, come nel caso odierno, è stata denunciata dai carabinieri per danneggiamento aggravato su edifici di interesse storico e artistico.

immagine da: ilmessaggero.it

Caterina Apicella