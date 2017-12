Colpi arma da fuoco contro auto a Isola Capo Rizzuto

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR), 9 DICEMBRE - La notte scorsa, in via Siracusa a isola Capo Rizzuto, ignoti hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco danneggiando tre veicoli parcheggiati per strada, due dei quali

(una FORD "Fiesta" e un FIAT "Doblo'") in uso a un 37enne gia' noto alle forze dell'ordine. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della locale Tenenza e quelli della Compagnia di Crotone che indagano sull'accaduto.