Causa il forte vento, muore 53enne colpito da ramo di pioppo

MILANO, 31 MARZO - Un pastore romeno di 53 anni è morto dopo essere stato colpito da un grosso ramo che si era staccato a causa del forte vento da un pioppo a Bosco grande, una zona fra il Sesia e la Cascina Rotto a Rescaldina, in provincia di Pavia.

La morte risale a ieri sera ma il cadavere dell'uomo, che stava facendo pascolare le pecore, è stato trovato solo questa mattina. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri e 118 ma il corpo del romeno era già freddo. Accanto a lui, a vegliarlo, il cane mentre le pecore si erano sparse in tutta la zona.

Si chiamava Nicolae Ciobanu e risulta senza fissa dimora il pastore rumeno di 53 anni trovato morto questa mattina nelle campagne di Rosasco, in Lomellina. L'uomo è stato centrato dal tronco di un pioppo spezzatosi a causa del forte vento che ieri pomeriggio infuriava sulla zona.



Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'uomo si era addentrato in un bosco per recuperare un agnellino che si era

staccato dal gregge quando lo schianto l'ha travolto senza lasciargli scampo: sarebbe morto sul colpo. Solo questa mattina poco dopo le 8,30 è stato ritrovato il corpo, vegliato dal cane che gli è stato accanto tutta la notte, mentre le pecore si sono disperse nella zona, in località Bosco Grande, tra il fiume Sesia e cascina Rotto. Nelle ore successive il proprietario del gregge, un italiano, ha provveduto a recuperarle.