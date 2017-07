Colpo in banca a due passi dalla "casa" di Montalbano

RAGUSA 08 LUGLIO - Non hanno fatto irruzione in banca ma hanno divelto con un furgone Iveco - con gruetta a bordo -, l'intero sportello bancomat del Banco di Sicilia a Santa Croce Camerina nel Ragusano. La cittadina si trova a due passi dalla frazione di Punta secca, località che ospita "la casa" del commissario Montalbano nell'omonima fiction. Quattro banditi a volto coperto hanno messo a segno il colpo alle 2,30 della notte scorsa.

Con la gru hanno sfondato le vetrate riuscendo a caricare tutto il bancomat a bordo del camion. Somme ingenti perché il distributore di contante era stato caricato per il fine settimana. Sono in corso indagini dei carabinieri. Il neo eletto sindaco ha commentato sul suo profilo Facebook postando anche una foto: "Atto criminale gravissimo, già in corso le indagini del caso, presto viale della Repubblica sarà riaperto al traffico. La nostra massima collaborazione con le forze dell'ordine e la nostra solidarietà alla Società Banco di Sicilia".