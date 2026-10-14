Coltivazione di marijuana a Tonara: arrestato un muratore 56enne

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

A Tonara, in provincia di Nuoro, i carabinieri hanno arrestato un muratore di 56 anni, incensurato, con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione ha portato al sequestro di oltre quattro chili di marijuana, piante coltivate sia indoor che all'aperto e attrezzature per la produzione e il confezionamento della droga.

L'odore sospetto e la scoperta della serra

A insospettire i militari è stato il forte odore di marijuana proveniente dall'abitazione dell'uomo. Durante il controllo, i carabinieri hanno scoperto una serra indoor allestita con teli riflettenti, ventilatori e lampade speciali. Nella camera da letto erano in essiccazione infiorescenze per quasi tre chili, insieme a confezioni sottovuoto, bilancini di precisione e materiale per il dosaggio.

La piantagione all'aperto

Le verifiche sono proseguite in un terreno di proprietà del 56enne, in località Latzarere, dove è stata individuata una coltivazione all'aperto con piante alte oltre un metro e settanta. L'operazione ha portato al sequestro della marijuana, delle piante e delle attrezzature utilizzate per la produzione.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il provvedimento del giudice

Venerdì, al termine del giudizio per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto senza disporre misure cautelari. L'uomo dovrà ora rispondere delle accuse in un processo che approfondirà le modalità della produzione e l'eventuale rete di spaccio.