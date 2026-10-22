"Coltiviamo l’Italia" a Catanzaro Montuoro rilancia il dialogo su agricoltura e trasporti in Calabria

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Agricoltura e trasporti in Calabria Montuoro rilancia il dialogo per sostenere le imprese

L’iniziativa Coltiviamo l’Italia a Catanzaro occasione di confronto sulle produzioni agricole e sulle difficoltà della filiera dopo la sospensione del fermo degli autotrasportatori

Sostenere l’agricoltura calabrese significa intervenire anche sulle condizioni che consentono alle imprese di portare i propri prodotti sui mercati. È il tema al centro dell’intervento dell’assessore Antonio Montuoro, che ha partecipato a Catanzaro, presso la sede della Provincia, all’iniziativa Coltiviamo l’Italia.

Un appuntamento dedicato al confronto con il territorio, alla presenza dell’onorevole Mattia, intervenuto per illustrare le misure del Governo e ascoltare le esigenze locali. Nel suo messaggio, Montuoro ha collegato la tutela delle produzioni agricole alla necessità di garantire trasporti efficienti, continuità produttiva e dialogo istituzionale.

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Coltiviamo l’Italia e il valore delle produzioni calabresi

L’incontro ha offerto l’occasione per richiamare l’attenzione sul lavoro degli agricoltori e sulla competitività delle imprese agricole. Per Montuoro, difendere il settore vuol dire sostenere chi lavora quotidianamente la terra e tutelare le produzioni che contribuiscono all’identità e all’economia della Calabria.

La valorizzazione dei prodotti, tuttavia, passa anche dal funzionamento dell’intera filiera agroalimentare. Alla produzione devono affiancarsi collegamenti e servizi capaci di accompagnare le merci verso i luoghi di distribuzione e vendita.

È in questo rapporto tra campi, imprese e mercati che il tema dei trasporti assume un ruolo centrale.

Autotrasporto in Calabria il confronto per superare le criticità

Nel suo intervento, l’assessore ha riferito di essere stato impegnato direttamente nel confronto istituzionale sulla protesta degli autotrasportatori in Calabria, con l’obiettivo di favorire la ripresa del dialogo e individuare risposte concrete alle difficoltà del comparto.

La sospensione del fermo degli autotrasportatori è stata indicata come un passaggio importante per tutelare le attività economiche e contenere ulteriori conseguenze per imprese e cittadini.

Per Montuoro, ora è necessario dare continuità al confronto. La sospensione della protesta rappresenta infatti un’apertura al dialogo, mentre resta da proseguire il lavoro sulle criticità segnalate dal settore.

Perché i trasporti sono decisivi per la filiera agroalimentare

Il legame tra agricoltura e trasporti riguarda aspetti concreti dell’attività delle imprese. La regolarità delle consegne permette di programmare la distribuzione, rispettare gli impegni commerciali e preservare il valore delle merci, soprattutto quando si tratta di prodotti freschi e deperibili.

Un’interruzione dei collegamenti può quindi avere effetti che si estendono oltre l’autotrasporto, coinvolgendo produttori, operatori commerciali e consumatori. Per questo, la continuità logistica costituisce una condizione essenziale per sostenere la commercializzazione delle produzioni calabresi.

Il tema emerso a Catanzaro riguarda dunque la capacità dell’intero sistema produttivo di lavorare con regolarità e raggiungere i mercati.

Tutela del lavoro e continuità produttiva al centro delle priorità

La posizione espressa da Montuoro individua nella tutela del lavoro, nel sostegno alle imprese e nella continuità delle attività produttive le priorità da perseguire attraverso il dialogo istituzionale.

L’iniziativa Coltiviamo l’Italia a Catanzaro ha così intrecciato due questioni strettamente connesse: la difesa dell’agricoltura e il funzionamento dei servizi che ne rendono possibile lo sviluppo. Un percorso che, nelle parole dell’assessore, riguarda l’identità della Calabria, la sua economia e le prospettive di chi continua a investire e produrre sul territorio.