Coma_Cose, al via "Inverno Tour"

MILANO 21 NOVEMBRE - Partirà da Milano il prossimo 7 dicembre il tour invernale dei Coma_Cose, la band che ha stupito pubblico e critica solo con una manciata di video e un EP. Sarà uno show dove ripercorrere le atmosfere più rap dei primi brani, ma, anche quelle più calde del recente EP "Inverno Ticinese".

Uno spettacolo eclettico, una miscela tutta da cantare e ballare sotto il palco grazie anche alla formula MCs + batterista, dove il calore del groove sarà l'elemento chiave per farsi trasportare nel mood crepuscolare del duo milanese. Tra elettronica, urban e cantautorato, Fausto Lama e California incontreranno chi già li sta seguendo con interesse sui social e daranno modo a un nuovo pubblico di entrare in contatto con il loro universo di rap trasversale e rimandi ai classici della musica italiana.Inverno tour nasce dalla collaborazione tra l'etichetta Asian Fake e Radar Concerti. Di seguito le prime date, che sono in continuo aggiornamento sulla pagina ufficiale facebook.com/comacose/.7.12 Circolo Magnolia Milano16.12 Largo venue Roma23.12 Mamamia Senigallia (AN)12.01 Covo Club Bologna13.01 Smartlab Rovereto (TN)19.01 Crazybull Genova20.01 The Cage Livorno26.01 Astoria Torino27.01 New Age Club Roncade (TV)(notizia segnalata da