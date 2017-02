Comando Esercito Abruzzo: Vespro solenne a Roma - Cecchignola (Foto)

L’AQUILA, 10 FEBBRAIO - Il giorno 9 febbraio 2017, presso la Scuola Allievi Cappellani Militari in Roma-Cecchignola, l’Ordinario Militare per l’Italia Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Santo MARCIANÒ, ha officiato la Sacra funzione pomeridiana del Vespro in occasione del 33° Anniversario della proclamazione di San Giovanni da Capestrano a Patrono dei Cappellani Militari di tutto il mondo.

L’Evento, organizzato dal Comandante Militare dell’Esercito per l’Abruzzo, Gen. B. Rino DE VITO, ha offerto un valido spunto di meditazione sulla straordinaria figura religiosa e militare di San Giovanni da Capestrano, Patrono dei Cappellani Militari di tutto il mondo e Santo Patrono dell’Ungheria, ma anche, come riportato nella Proposta formulata da Padre Costantino VICO, per la proclamazione a Celeste Universale Patrono dei Cappellani Militari Cattolici nel mondo, “... confessore, sacerdote, giurista, soldato, condottiero, esempio mirabile di fedeltà al Papato, fulgido eroe delle più sante battaglie, invitto trionfatore nel Nome di Gesù contro il turco minacciante la Civiltà Cristiana e dell’Europa”. Una figura completa a 360 gradi dalla quale trarre utili insegnamenti, ancora validi e attuali. Il Gen. B. DE VITO ha anche sottolineato l’attività realizzata in Abruzzo il 23 ottobre 2016, in occasione dell’ “Apertura della Porta della Misericordia e Giubileo dei Cappellani, dei Militari e del personale del Comparto Sicurezza”. Tale occasione si è rivelata propizia per rafforzare i rapporti che intercorrono tra la popolazione e le Autorità Religiose, Militari e Civili della Regione.Erano presenti anche alcuni Ufficiali Ungheresi, Polacchi e Spagnoli con i relativi familiari ai quali il Gen. B. DE VITO ha fatto dono, tra l'altro, del CalendEsercito 2017.Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor MARCIANO' ha avuto vive parole di apprezzamento per il Signor Ca. SME, Gen. C. A. Danilo ERRICO, precisando “... che è stato l'unico Capo di F.A. che si è schierato a favore dell' Ordinariato Militare”.All’'evento, che riguardava la 11^ Zona Pastorale "Abruzzo e Molise", hanno presenziato i relativi Comandanti territoriali dell'Esercito e dei Corpi Armati dello Stato.Tutti i presenti sono stati invitati, dal Gen. DE VITO e dal Sindaco di Capestrano (AQ), Dott. Antonio D’ALFONSO, a fare una visita in Abruzzo quanto prima e, comunque, il 23 ottobre prossimo alla festa di Capestrano (AQ) e del suo Patrono San Giovanni.Infine, il Gen. B. DE VITO ha donato al Rettore del Seminario Militare, Don Maurizio FERRI, il Crest del proprio Comando, una riproduzione del soffitto ligneo settecentesco della Basilica di San Bernardino di L’Aquila, recentemente ristrutturata, e un libro dal titolo “L’AQUILA. Una città d’arte da salvare”, finalizzato a far comprendere il perché è importante ricostruire quanto prima L’AQUILA e i suoi splendidi dintorni. Entrambe le opere sono edite dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila.Con questo contributo attivo alla ricostruzione, intesa nella sua accezione più ampia, dell' Abruzzo in generale e dell'Aquila in particolare, il Gen. B. DE VITO ha ringraziato i presenti e ha concluso il suo intervento.