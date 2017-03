"ComicitÃ InTeatro"- Gabrile Cirilli e il suo "Tale e quale a me!" al Garden di Rende

“ComicitàInTeatro”-Gabrile Cirilli e il suo “Tale e quale a me!” arriva il 21 aprile al cineteatro Garden di Rende per la rassegna “ComicitàInTeatro”

RENDE (CS) 22 MARZO - Chiuderà la rassegna “ComicitàInTeatro” al Garden di Rende, il 21 aprile, lo spettacolo “Tale e quale a me!” di e con Gabriele Cirilli. Con un evidente riferimento alla trasmissione televisiva Rai che tanta fortuna gli ha portato, il comico di Sulmona arriverà sul palcoscenico del cineteatro di Rende diretto da Gabriele Guidi, con un testo di Maria De Luca e Carlo Negri.

Nel corso dello spettacolo, Cirilli spiegherà come ogni pezzettino di vita o di ricordo di ognuno di noi è una sorta di soffitta o di cantina, partendo da una citazione, «di nonna Concetta: la casa nasconde ma non perde». Con l’avvento di internet il nascondiglio viene sostituito da un hashtag, dentro al quale ognuno può conservare le proprie emozioni: Gabriele Cirilli apre il suo hashtag al pubblico proprio sul palcoscenico, l’unico luogo dove l’attore riesce a essere tale e quale a se stesso. Così, lì si alternano i racconti delle tradizioni familiari della vita quotidiana in una grande città, i ricordi della casa dei genitori, una romantica lettera d’amore dedicata alla moglie: tra monologhi e flashback, racconti che strizzano l’occhio al varietà, il comico riflette sul quotidiano con uno spirito dissacrante, senza tralasciare qualche risate e momenti di poesia e attualità. Una vera prova d’attore per Cirilli, che gli permette di mettersi in gioco completamente, a modo suo.

I biglietti per assistere allo spettacolo possono essere acquistati nelle prevendite abituali e online attraverso il circuito Ticket Service Calabria.

