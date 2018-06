Comitato no degrado no rumore ringrazia per l\'impegno Questore di Catanzaro

CATANZARO, 10 GIUGNO - Il Comitato no degrado no rumore desidera ringraziare pubblicamente il Questore Amalia Di Ruocco che sta profondendo tutto il suo impegno affinché, nella città capoluogo della regione Calabria, si ristabilisca il rispetto di regole di convivenza che consentano ai fruitori di locali di vivere la “movida” ma anche ai residenti a non essere disturbati nelle loro occupazioni o nel loro riposo.

L’impegno del Questore ci auguriamo possa essere preso d’esempio anche da altri amministratori affinché, quanto debitamente normato, possa essere applicato evitando di inasprire momenti conflittuali che altrimenti non avrebbero modo di esistere.



Siamo lieti che finalmente è stato sancito che la sicurezza e la quiete pubblica hanno la priorità su tutto.