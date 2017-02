Commissario Cretu a Norcia: l\'Ue è pronta ad aiutare

NORCIA, 11 FEBBRAIO - Corina Creţu è il commissario europeo per la politica regionale ed è arrivata a Norcia per una ricognizione nelle zone dell'Umbria colpite dal terremoto.

La accompagneranno il presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini e il sindaco Nicola Alemanno nella visita alla basilica di San Benedetto e al centro storico. Ci saranno anche Fabrizio Curcio, responsabile della Protezione civile, e Vasco Errani, commissario per la ricostruzione post terremoto.



Il commissario Creţu, a fine mattinata giungerà a Cascia e intende sottolineare il sostegno delle Istituzioni europee alle zone colpite dal sisma, rimarcando l'impegno della Commissione e in particolare del presidente Jean-Claude Juncker che fin dal primo momento si è detto pronto a "mobilitare tutti gli strumenti a disposizione per aiutare l'Italia", e in particolare la città di Norcia per la ricostruzione della basilica di San Benedetto, patrono d'Europa.



Alla fine di novembre la Commissione ha annunciato una prima tranche di aiuti per 30 milioni di euro grazie al Fondo di solidarietà e ha proposto di finanziare completamente le operazioni di ricostruzione con i programmi dei Fondi strutturali. L'impegno dell'Europa per le zone terremotate si tradurrà anche con la convocazione di una riunione dell'Europarlamento proprio a Norcia, previsto per fine marzo, in occasione delle celebrazioni del Sessantesimo anniversario del Trattato di Roma.

Fonte immagine quotidiano.net

Claudia Cavaliere