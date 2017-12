Como, blitz della polizia nelle abitazioni di diversi militanti skinhead

COMO, 7 DICEMBRE - Una serie di perquisizioni della polizia sono scattate questa mattina a Como nei confronti di alcuni appartenenti alla formazione di estrema destra che nei giorni scorsi ha fatto irruzione nella sede di «Como senza frontiere», rete di assistenza ai migranti. Gli uomini della polizia hanno perquisito le abitazioni di diversi militanti del «Veneto Fronte Skinhead», tra Como, Brescia, Genova, Lodi, Mantova e Piacenza. I militanti perquisiti sono indagati dalla procura di Como per violenza privata in concorso. Le perquisizioni sono state effettuate dagli agenti della Digos di Como, coordinati dall’antiterrorismo.

Proprio ieri sera Forza Nuova aveva annunciato che scenderà in piazza a Como sabato, nonostante il divieto del questore alla manifestazione organizzata in risposta al presidio del Pd, sempre in relazione all’irruzione degli skinhead. Il gruppo di estrema destra si è visto negare la possibilità di un corteo alle 17:30 in piazza Vittoria, in pieno centro, per motivi di sicurezza. “È una decisione inaccettabile e saremo comunque a Como con il nostro segretario nazionale Roberto Fiore”, dichiara il responsabile provinciale, Salvatore Ferrara.

La tensione sembra destinata a salire ulteriormente nelle prossime ore. Sabato mattina, a partire dalle 11:00, il Pd ha convocato una manifestazione davanti al Monumento alla Resistenza Europea contro ogni forma di intolleranza e razzismo. Forza Nuova ha risposto con la contromanifestazione, vietata mercoledì dal questore di Como Giuseppe De Angelis. “Troviamo questo divieto assurdo - attacca Ferrara - il nostro comizio sarebbe stato sei ore dopo la manifestazione del Pd. Non intendiamo sottostare a questi atti intimidatori e abbiamo tutto il diritto di manifestare le nostre idee e fare campagna elettorale, perché siamo un partito che si presenta regolarmente alle elezioni. Per questo ci saremo con Roberto Fiore. Non so ancora come, ma ci saremo”.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilfattoquotidiano.it