Como, maxi-sequestro di falsi Saint Laurent: ritirati 165mila capi per un valore di 25 milioni

COMO, 19 APRILE - Maxi-sequestro di oltre 165.000 capi d'abbigliamento e accessori con marchio contraffatto Yves Saint Laurent a Como, per un valore sul mercato di circa 25 milioni di euro. Il sequestro è stato effettuato dai militari della Guardia di Finanza di Como, i quali hanno perquisito le sedi di due società locali operanti nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di capi di abbigliamento. Il risultato: diverse casse di sciarpe, cravatte e pochette provenienti dalla Cina con il marchio Yves Saint Laurent e la dicitura Made in Italy.

La ricostruzione dei militari ha evidenziato come una società argentina, con sede a Buenos Aires e una falsa licenza del marchio francese, avesse commissionato la produzione dei capi d'abbigliamento a una società di Milano la quale, come intermediaria, aveva trasmesso l'ordine di acquisto e le etichette a due imprese comasche. Queste, dopo aver acquistato i prodotti contraffatti in Cina, li aveva consegnati ad altre due imprese specializzate nel ricamo e nell’etichettatura, con sede a Fenegrò e Lonate Ceppino (Varese).

Dal 2015 al 2017 – sempre secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle comasche – è stato calcolato che circa 800.000 capi d'abbigliamento, alcuni dei quali destinati al mercato americano, sono stati contraffatti per un valore complessivo di 150 milioni di euro. I legali rappresentanti delle due società sono stati denunciati per i reati di contraffazione, frode nell'esercizio del commercio e ricettazione

Claudio Canzone

Fonte foto: skytg24.it