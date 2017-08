Como, morta donna di cinquantuno anni per meningite

COMO, 29 AGOSTO- "Una donna di 51 anni, residente nel Lazio e in vacanza a Merone (Como) è deceduta ieri sera all'ospedale Fatebenefratelli di Erba (Como), a causa di una sepsi di origine meningococcica di cui ancora non si conosce il ceppo. Il campione è già stato inviato per la tipizzazione al centro di riferimento regionale presso il Policlinico di Milano". È questa la nota diffusa dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.



E continua: “La signora era giunta ieri mattina, al Pronto soccorso, con febbre alta e altri sintomi riconducibili a meningite. Trasferita nel reparto di Terapia intensiva è morta intorno alle 19. L’Ats Insubria ha immediatamente avviato la profilassi per i contatti stretti, circa una decina di familiari e 30 operatori sanitari, che l’hanno assistita.”



(foto da poblanerias.com)

Eleonora Ranelli