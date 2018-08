Como, tre fermi per violenza sessuale di gruppo su due minorenni

COMO, 31 AGOSTO - Un italiano e due stranieri sono stati fermati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due minorenni a Menaggio, località turistica sul lago di Como. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, si tratta di maggiorenni intorno ai vent’anni, tutti impegnati in lavori stagionali nella località turistica. Le violenze sarebbero avvenute nella prima settimana di agosto. A denunciarle sono state le stesse vittime, entrambe diciassettenni, che si trovavano in vacanza.

I fermi disposti dalla Procura di Como, guidata da Nicola Piacente, sono quattro. Attualmente, però, si trovano in carcere solamente tre persone. Il presunto stupratore italiano è Nicholas Pedrotti, mentre dei due stranieri non è ancora stata rivelata l’identità: si sa soltanto che si trovano in Italia con documenti regolari. Da quanto si è appreso, la quarta persona – anch’ella straniera – sarebbe riuscito a scappare: gli inquirenti sono sulle sue tracce.

Quanto all’italiano Nicholas Pedrotti, si tratterebbe di un ventiduenne residente a Chiesa in Valmalenco, nel valtellinese. A fermare il giovane sarebbe stato un barista. Da quanto finora emerso i carabinieri, intervenuti prontamente, sospettavano che il giovane si stesse preparando alla fuga, essendosi da poco procurato il passaporto.

