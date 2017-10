Compleanno Maradona, gli auguri in chiave reggae di KG Man e Raina

NAPOLI 30 OTTOBRE - S'intitola proprio Maradona la canzone firmata KG Man e Raina e pubblicata lunedì 30 ottobre in occasione del compleanno del leggendario calciatore Diego Armando Maradona.

I suoni e gli accenti del reggae incontrano le gesta del fuoriclasse argentino in un connubio solo apparentemente distante. "Come Maradona faceva ballare i campi di calcio con dribbling e assist -spiegano gli artisti- noi facciamo ballare durante i nostri concerti con i ritmi in levare della dancehall", da qui il paragone tra le prodezze sportive del "Pibe de Oro" e le melodie di questo popolare genere giamaicano.Nel testo si racconta e si esalta la carriera sportiva dell'ex centrocampista con la produzione musicale di Princevibe. Nel videoclip firmato da Andrea Riva, i due protagonisti sono impegnati in una partita amatoriale tra amici dai toni autoironici, sulla falsa riga del fantozziano match "scapoli contro ammogliati". KG Man nome d'arte di Tommaso Bai, è un artista toscano punto di riferimento della scena musicale reggae/dancehall nazionale, mentre Raina è un veterano di questo genere sia come solista, sia con la storica formazione romana Villa Ada Posse.Lo spirito di squadra e l'amicizia fanno da sottofondo a questo tributo per un grande idolo calcistico alla soglia dei sessant'anni di età. Chiude il videoclip una rassegna di spezzoni video di repertorio che mostrano un Maradona esultante durante varie fasi della sua carriera.