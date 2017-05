Amministrative 2017: Berlusconi incontra Abramo "lo confermeranno alla guida della citta'"

ROMA, 24 MAGGIO - Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi il candidato sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, che corre per la riconferma, accompagnato dalla coordinatrice regionale di Forza Italia della Calabria, Jole Santelli.

"Berlusconi, nel rivolgere un convinto "in bocca al lupo" al nostro candidato per la campagna elettorale in vista delle amministrative dell'11 giugno, si e' detto certo che i suoi concittadini lo confermeranno alla guida della citta' che ha ben governato e che Forza Italia anche in Calabria riuscira' ad ottenere ottimi risultati, portando il suo modello di buongoverno delle citta' (meno tasse, piu' sicurezza, piu' ordine e pulizia) in sempre piu' numerosi comuni". Lo rende noto lo staff del Presidente Berlusconi.