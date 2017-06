Comunali, il giorno dei ballottaggi in 111 comuni

MILANO, 25 GIUGNO - Oltre 4 milioni di italiani saranno oggi chiamati al voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative, la cui prima tornata si è tenuta due settimane addietro. Gli elettori potranno recarsi alle urne tra le ore 7 e le ore 23, indicando il candidato tra i due più votati nel primo atto della competizione elettorale.

Il ballottaggio toccherà 111 comuni italiani, di cui 19 capoluoghi di provincia e 3 di regione: si vota infatti a Genova, Catanzaro e L’Aquila. Da non sottovalutare inoltre il voto di altre città di rilievo, tra cui Parma, dove l’attuale sindaco Federico Pizzarotti si giocherà la riconferma dopo cinque anni di amministrazione ‘civica’, maturata dopo la rottura con il Movimento 5 Stelle.

La prima tornata aveva decretato un passo indietro per M5S, mentre per il Centrodestra si era prodotto un buon risultato a scapito di un Centrosinistra e di un Pd capaci di tener botta nonostante la politica nazionale consegnasse ai cittadini un riconosciuto fallimento sulla legge elettorale, che del resto tocca tutte le compagini politiche presenti in Parlamento e al’interno di una legislatura ormai agli sgoccioli.

Il buon risultato del Centrodestra potrebbe divenire ottimo, nel caso in cui dovessero confermarsi i vantaggi maturati nella prima tornata. In 13 comuni su 19, il Centrodestra è infatti in vantaggio sul Centrosinistra, non sconfitto ma ridimensionato dall’ascesa di una unione di intenti dall’altra parte, che ha consentito di sperimentare importanti alleanze in vista delle politiche del 2018.

In attesa del verdetto, sarà cruciale verificare ancora il fenomeno astensionismo: una maggioranza silenziosa che continua a dire la sua, forse a causa della scarsità dell’offerta politica in campo. Quali ne siano le ragioni, si tratterà di fenomeno da monitorare ed analizzare, poiché frutto di un avvertito distacco tra cittadino ed istituzioni.

Altra analisi potrebbe concernere il comportamento degli elettori a cinque stelle, tagliati fuori dai ballottaggi dopo il non rilevante risultato dell’11 giugno. In città come Carrara o Parma, il voto degli elettori pentastellati potrebbe rivelarsi decisivo ai fini della rottura degli equilibri tra Centrodestra e Centrosinistra. Occhio anche alla sfida di Genova, dove il Centrodestra potrebbe piazzare un importante colpo, che farebbe il paio con la guida della regione Liguria, conquistata inaspettatamente circa due anni fa. Comunque vada, da domani si dovrà fare il bene dell’Italia e tornare al lavoro dopo la girandola della campagna elettorale.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta