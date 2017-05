Comune Catanzaro, "Anagrafe on line" e "Catanzaro in cifre" ecco i nuovi servizi telematici

Anagrafe on line” e “Catanzaro in cifre”: l’assessore ai servizi demografici alessio sculco ha presentato i due nuovi strumenti online fruibili sul sito del comune di Catanzaro

CATANZARO 26 MAGGUO - L’assessore ai servizi demografici e statistica, Alessio Sculco, ha illustrato a Palazzo de Nobili i dettagli di due nuovi strumenti telematici, fruibili attraverso il sito del Comune di Catanzaro, nel percorso mirato a rendere la pubblica amministrazione sempre più efficiente attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Ad affiancare l’assessore, anche i dirigenti dei settori coinvolti, Antonino Ferraiolo e Giuseppina Casalinuovo, unitamente ai funzionari, Franco Megna, Giuseppe Arnò, Carolina Bianco, al responsabile del Ced - Centro elaborazioni dati - di Palazzo de Nobili, Salvatore Giudice, e Concetta Procopio di Ifm.

La prima piattaforma, “Catanzaro in cifre” - realizzata grazie all'impegno del funzionario dell'Ufficio statistica, Sergio Viapiana - offre la possibilità all’utente di consultare un’ampia gamma di informazioni relative agli andamenti demografici sugli oltre 90mila abitanti, comprendendo anche i dati, aggiornati annualmente, riguardanti residenti, famiglie, provenienza, indici storici e curiosità come i nomi e cognomi più diffusi. “Cityportal”, il portale dei Servizi Online del Comune di Catanzaro, offre invece la possibilità al cittadino di ottenere tutte le informazioni relative al proprio stato anagrafico e di chiedere il rilascio di attestati e certificazioni con valore legale. Grazie al timbro digitale - consegnato al Comune a completamento dell’iter tecnico curato ed offerto in via sperimentale dalla Docss Srl, rappresentata da Marco Van Gent - si potrà ottenere, infatti, l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e con la stessa validità.Il Comune di Catanzaro compie, dunque, un altro importante passo in avanti nell’attuazione del Codice dell'amministrazione digitale che intende semplificare le procedure e dematerializzare i documenti per rendere la pubblica amministrazione sempre più a misura di cittadino abbattendo i costi di diritti di segreteria. A margine della presentazione dei servizi online, l’assessore Sculco ha anche esibito l’attestato di riconoscimento consegnato al Comune di Catanzaro che, nell’ambito del Forum PA di Roma, è rientrato nella short list delle soluzioni più meritevoli, su oltre 300 progetti presentati, per una pubblica amministrazione “senza carta”.