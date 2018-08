L'Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili rende noto che oggi pomeriggio giovedì 30 agosto, per consentire la riparazione di una perdita su un tratto di condotta comunale, sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in viale De Filippis, via Barlaam da Seminara e via Lombardi. L'interruzione del servizio nelle zone interessate è prevista dalle ore 14 alle ore 16.