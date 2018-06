Comune Catanzaro: ecco dov\' è il divieto di utilizzo dell\'acqua a scopo potabile

Divieto utilizzo acqua a scopo potabile nell’area compresa fra il quadrivio nalini e incrocio via bausan, e da via bausan fino al fiume corace / sono escluse le abitazioni servite dalla rete di ff. Ss.

CATANZARO, 29 GIUGNO - Il dipartimento di prevenzione e igiene dell’Asp ha comunicato che l’acqua destinata al consumo umano, prelevata in via Genova, nel quartiere Lido, ha presentato, a seguito di controlli specifici, valori anomali dei parametri di escherichia coli e coliformi totali.

Pertanto, il sindaco ha diramato un’ordinanza a tutela della salute pubblica imponendo il divieto di utilizzo dell’acqua a scopo potabile nella zona compresa fra il quadrivio Nalini e l’incrocio con via Bausan e dalla stessa via Bausan fino al fiume Corace.



Il motivo delle anomalie potrebbe essere stato determinato dalla sospensione dell’erogazione dell’acqua avvenuta nei giorni scorsi.



Non appena l’Asp comunicherà i risultati di ulteriori verifiche sarà data immediata comunicazione.

Il provvedimento non riguarda le abitazioni della zona servite dalla rete idrica delle Ferrovie né le altre utenze di Lido.