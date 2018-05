Comune Catanzaro, ecco dove mancherà l\'acqua, domani

Acqua - domani, giovedi’ 24 maggio, dalle ore 8, interruzione erogazione nelle zone stadio e san Leonardo per pulizia serbatoio

CATANZARO, 23 MAGGIO - Domani, giovedì 24 maggio, dalle ore 8 e fino al termine dei lavori, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nei quartieri Stadio e San Leonardo (escluse via Rossi e via Indipendenza).

Lo ha reso noto l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che i disagi saranno causati dalle operazioni di pulizia del serbatoio Madonna dei Cieli. La normalizzazione del servizio dovrebbe avvenire nel pomeriggio di domani, giovedì 24 maggio