Comune Catanzaro: Ecco dove mancherà l\'acqua in citta\'

CATANZARO, 2 MARZO - Da qualche ora si stanno registrando disagi nell’approvvigionamento idrico nella zona della città a causa di una rottura della tubatura comunale in prossimità della rotatoria di Pontegrande.



Lo ha reso noto l’ufficio acquedotti di palazzo de Nobili, assicurando che i tecnici sono già a lavoro per riparare la spaccatura.



In particolare, a risentire del problema, sono le utenze della zona di: Piterà, Pontegrande,Ianò, Bambinello Gesù, Pontepiccolo,via Madonna dei Cieli fino a via Luigi Rossi, via Giovanni XXIII e via Geniovesi.