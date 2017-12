Comune Catanzaro: le decisioni della Giunta

Lavori della giunta - adesione all’avviso pubblico del Miur per la messa in sicurezza degli edifici scolastici / via libera definitivo al progetto esecutivo contenente le migliorie lavori di riqualificazione dell’area Magna Grecia destinata a sede dell’ente fiera

CATANZARO, 20 DICEMBRE - Adesione all’avviso pubblico del Miur per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, approvazione progetto esecutivo rimodulato per la riqualificazione dell’area Magna Grecia di Catanzaro Lido, approvazione del fabbisogno del personale nel triennio 2018-20 e assenso alla perizia risanamento conservativo della chiesa matrice del cimitero centrale, sono tra le principali proposte adottate dalla giunta presieduta dal sindaco Sergio Abramo, assistito dalla segretaria generale, Vincenzina Sica.

La delibera di adesione all’avviso del Miur, predisposta dal settore gestione del territorio diretto da Gennaro Amato, è stata esposta dall’assessore Franco Longo e riguarda le proposte progettuali per la razionalizzazione di interventi per la messa in sicurezza e per la riqualificazione degli edifici adibiti a uso scolastico attraverso l’accesso al fondo europeo di sviluppo regionale. Sempre su proposta dell’assessore Longo, la giunta, ha dato il via libera definitivo al progetto esecutivo contenente le migliorie offerte in sede di gara dall’impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione dell’area Magna Grecia destinata a sede dell’ente fiera. Su una pratica predisposta dal settore personale, diretto da Pasquale Costantino, e sentita la relazione dell’assessore Danilo Russo, l’esecutivo ha approvato la programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 in relazione all’annualità 2018. Nello specifico, il piano prevede l’assunzione di “un dirigente tecnico a tempo determinato il cui Posto in dotazione organica resterà non coperto a causa di cessazione dal servizio con decorrenza 31/12/2017. Pertanto, si programma la copertura fino alla data di scadenza del mandato elettivo del sindaco e, comunque, non oltre 90 gg. dall'insediamento del nuovo sindaco”.E poi “un istruttore direttivo contabile — cat. D1, trasformazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da part time 50% a tempo pieno; due istruttori di vigilanza — cat. C, trasformazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da part time 50% a tempo pieno; cinque istruttori direttivi informatici — Cat. D1, con scorrimento delle graduatorie degli idonei; cinque istruttori informatici — Cat. C, per scorrimento delle graduatorie degli idonei; un avvocato — cat. D1 per scorrimento delle graduatorie degli idonei; due istruttori tecnici — cat. C, per scorrimento delle graduatorie degli idonei, che verranno impiegati nella costituenda struttura dell'Ato rifiuti (ambito territoriale ottimale); un esecutore amministrativo — cat. B, personale disabile previsto dalla legge n. 68/1999; un dirigente UDP (unità di progetto) a tempo determinato – incarico gratuito ai sensi dell’art. 5 comma 9 del decreto legge nr. 95/2012 come modificato dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 nr. 90; un autista – staff sindaco – cat. A, trasformazione rapporto di lavoro a tempo determinato da part time 50% a tempo pieno”.Approvata anche la perizia, redatta dal settore gestione del territorio, dei lavori di risanamento conservativo della chiesa matrice del cimitero di via Paglia. La spesa prevista ammonta a 41 mila euro. Via libera, inoltre, alla convenzione tra la Procura della Repubblica per i Minorenni e la Polizia locale per il distacco funzionale di un’unità di personale, e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a tempo determinato, modifica art. 29 “selezione e modifica”, art. 30 “conclusione della selezione”. Per ciò che riguarda le delibere predisposte dal settore personale via libera, infine, all’istituzione di un’unità di progetto per l’autorità urbana Por Calabria 2020.Su proposta del settore polizia municipale, diretto da Giuseppe Antonio Salerno, è stato approvato il prelevamento dal fondo di riserva per la regolarizzazione contabile a seguito di sentenze giudiziarie relative ai verbali del Codice della strada per un ammontare di 10mila euro. Parere favorevole anche alla proposta del settore pubblica istruzione, diretto da Giuseppina Casalinuovo, ascoltata la relazione dell’assessore Concetta Carrozza, all’assegnazione di fondi alle dieci istituzioni scolastiche di pertinenze comunale per la compartecipazione alle spese sostenute dalle stesse per la realizzazione di manifestazioni educative e culturali programmate durante il periodo natalizio. Approvata la delibera del settore politiche sociali, diretto da Saverio Molica, illustrata dall’assessore Lea Concolino, relativa al sostegno economico all’associazione Madre Teresa di Catanzaro per il progetto “Sorrisi di Natale” e all’associazione Guardie ambientali d’Italia-sezione di Catanzaro per il progetto “Teatro & carcere & Sport”. Concesso, inoltre, il patrocinio gratuito all’associazione Fabbrica dei sogni onlus per la manifestazione “Pinocchio” in programma il prossimo 3 gennaio. Su proposta del settore avvocatura, diretto da Saverio Molica, e relazionata dall’assessore Danilo Russo, l’esecutivo ha varato il disciplinare per il conferimento di incarichi esterni demandando alla Suac la redazione dell’avviso pubblico per la costituzione dell’Albo elenco degli avvocati sulla base dei requisiti contenuti nel predetto disciplinare. Ok, infine, a una pratica dell’area legale – amministrativa - avvocatura relativa a contenzioso.