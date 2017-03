Comune Catanzaro. Nuova tariffa sui rifiuti - il 2017 si paghera\' il tre per cento in meno

Lavori del consiglio / approvata la determinazione della nuova tariffa sui rifiuti / il 2017 si paghera’ il tre per cento in meno

CATANZARO, 31 MARZO - E’ passata con quindici voti favorevoli e quattro astensioni( Ventura, Giglio, Guerriero e Costa) la pratica concernente la determinazione delle tariffe, per l’anno 2017, della tassa sui rifiuti (Tari). Il consiglio, riunitosi in seduta urgente di prima convocazione, in seguito alla decadenza della riunione di ieri per sopraggiunta mancanza di numero legale, ha quindi scongiurato la mancata applicazione della nuova Tari che per l’anno 2017 che sarà applicata con una riduzione di circa il tre per cento.

L’urgenza con la quale è stata programmata questa nuova riunione del civico consesso è stata dettata dalla vigente normativa secondo la quale, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è legato a quello stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione e cioè entro il prossimo 31 marzo.Era stato, ieri, l’assessore al bilancio Filippo Mancuso a illustrare il deliberato. Oggi all’appello che il presidente Ivan Cardamone ha fatto eseguire alla segretaria generale, Vincenzina Sica, hanno risposto ventiquattro consiglieri. Prima del voto finale hanno preso la parola i consiglieri, Roberto Guerriero, Domenico Tallini, Sabatino Ventura, il sindaco Sergio Abramo, che rispondendo a Ventura ha evidenziato come la diminuzione della tariffa del tre per cento è stata determinata dal piano economico finanziario.Sono poi intervenuti anche i consiglieri Antonio Giglio, Carlo Nisticò, Rosario Mancuso, che ha proposto di devolvere il gettone di presenza in beneficienza e, per dichiarazione di voto, Lorenzo Costa, Roberto Guerriero, Sabatino Ventura, Marco Polimeni e Rosario Mancuso.