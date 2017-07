Comune Catanzaro - questa stanotte interruzione dell\' Acqua, ecco dove, quartiere per quartiere

CATANZARO 12 LUGLIO - Fra le 21 di questa sera, mercoledì 12 luglio, e le 4:30 di domani mattina, giovedì 13 luglio, verrà interrotta l’erogazione del servizio idrico nel quartiere di Santa Maria e in una parte di viale Magna Graecia fino alla zona dell’Aranceto (esclusa).

Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che l’interruzione si rende necessaria per consentire di adeguare il livello di acqua potabile del serbatoio Santa Maria. La normalizzazione del servizio è prevista per la mattinata di domani, giovedì 13 luglio.possibili disagi nelle zone diDomani, giovedì, dallee fino al completamento dei lavori, potrebbero registrarsi dei disagi nell'erogazione dell'acqua per gli utenti delle zone di Barone, Casciolino, Bellino e del centro di Lido.Lo ha comunicato l'ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili su segnalazione della Sorical. La società che gestisce gli impianti idrici per conto della Regione ha sottolineato che l'eventuale riduzione della portata dell'acqua si rende necessaria al fine di intervenire su un tratto di condotta di propria competenza.