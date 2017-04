Comune Chiaravalle Centrale: finanziamento dalla Regione a copertura assunzioni di 25 unita\'

CHIARAVALLE CENTRALE (CZ), 27 APRILE - Il Comune di Chiaravalle Centrale (Cz) ricevera' 120.000 euro di finanziamento dalla Regione a copertura di 25 unita' lavorative che andranno ad occuparsi d: manutenzione ordinaria edifici e strutture di proprieta' dell'ente; manutenzione ordinaria della viabilita'; manutenzione ordinaria aree verdi; servizi socio-assistenziali e assistenza domiciliare; servizi di supporto amministrativo.

"La domanda ammessa e finanziata - spiega uno nota del Comune - era relativa ad un Avviso pubblico del Dipartimento 7 (Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali) e si riferiva, nello specifico, alla Manifestazione di interesse per la presentazione di politiche attive, nelle modalita' dei tirocini, rivolti agli enti pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilita' in deroga della Regione Calabria". Soddisfazione e' stata espressa dal sindaco, Mimmo Donato, per un intervento "che - dice - permettera' di riqualificare il territorio e rendere fruibili una serie di servizi che erano stati abbandonati, negli anni, per mancanza di personale.Una risposta concreta dell'amministrazione comunale, dunque, che avra' ricadute positive anche sul terreno occupazionale". "Ci stiamo muovendo utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione, dalla Regione ai Fondi europei, - conclude Donato - perche' per noi quello del lavoro rimane un tema centrale".